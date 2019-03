Kinderen onwel tijdens gymles

Een aantal kinderen is dinsdag onwel geworden tijdens een gymles op de katholieke basisschool De Baskuul in Lutjebroek (Noord-Holland). Ze zijn ter plekke onderzocht door ambulancepersoneel. Dat meldt de veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

De kinderen hebben last van misselijkheid maar hun gezondheidstoestand is ,,stabiel”, aldus de veiligheidsregio. Er hoeft niemand in een ziekenhuis te worden opgenomen en de klachten nemen af. Burgemeester Ronald Wortelboer van Stede Broec, waar Lutjegast onder valt, is ter plekke.

Volgens regionale omroep NH Nieuws is het de tweede keer dat er zoiets gebeurt en ook nog eens bij dezelfde klas. Vorige week werden achttien kinderen onwel in dezelfde gymzaal, meldt de zender. Ze hadden toen klachten zoals duizeligheid, hoofdpijn en overgeven.

Lucht- en watermonsters zijn genomen, die worden onderzocht door het RIVM.