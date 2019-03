‘Kwetsbare vluchteling dupe nieuwe afspraak’

Het nieuwe akkoord dat coalitiepartijen hebben gesloten rondom het kinderpardon pakt slecht uit voor de meest kwetsbare vluchtelingen. Dat stelt VluchtelingenWerk Nederland dinsdag in reactie op een brief van staatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid). Daaruit blijkt volgens de organisatie dat Nederland afziet van het opnemen van honderden kwetsbare vluchtelingen, terwijl dit eerder wel is beloofd.

Het gaat om het zogenoemde hervestigingsprogramma van de Verenigde Naties. Vluchtelingen die wegens medische noodsituaties, politieke overtuiging of seksuele gerichtheid niet veilig zijn in vluchtelingenkampen, komen binnen dit programma in aanmerking voor vestiging in een van 35 deelnemende landen.

Nederland verplichtte zichzelf in de jaren 2016, 2017 en 2018 tot het opnemen van in totaal 1750 van dit soort vluchtelingen, maar in de praktijk werden dat er veel minder. Nu blijkt, aldus VluchtelingenWerk, dat Nederland niet van plan is de nog niet gevulde plekken uit die jaren alsnog te gebruiken voor kwetsbare vluchtelingen. Dat komt voor de organisatie als een verrassing.