Meer gemeenten gaan centraal tellen

Meer gemeenten gaan bij de Statenverkiezingen volgende week op een experimentele manier de stemmen tellen. Op de verkiezingsavond tellen ze alleen de stemmen per partij. Dan komt er een voorlopige uitslag. Een dag later tellen de gemeenten, in alle rust, de voorkeursstemmen voor de kandidaten. Dat moet fouten helpen voorkomen.

Centraal tellen, heet het experiment. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken hebben 76 van de 355 gemeenten zich aangemeld. Daaronder zijn Rotterdam, Den Haag, Zwolle, Groningen, Enschede, Maastricht, Zoetermeer, Leeuwarden, Zaanstad, Heerlen, Deventer, Breda en Assen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar deden 22 gemeenten mee. Vier jaar eerder telden vijf gemeenten centraal bij de lokale verkiezingen.

De meeste gemeenten tellen de stemmen op de standaardmanier, namelijk partij en kandidaat tegelijk, meteen na het sluiten van de stembureaus.