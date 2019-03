Minister wil coulanceregeling na problemen CBR

Er komt mogelijk een coulanceregeling voor ouderen die door problemen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) zonder rijbewijs zitten. Dat zei minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) in een debat in de Tweede Kamer.

Ze voldoet daarmee aan de brede wens van de Kamer. De minister gaat onderzoeken of het mogelijk is 75-plussers achter het stuur te laten gaan met een verlopen rijbewijs en een geldige gezondheidsverklaring. De bestuurder moet dan wel een bewijs bij zich hebben dat bij het CBR een verlenging van het rijbewijs is aangevraagd.

Van Nieuwenhuizen gaat overleggen met politie en verzekeraars of de regeling mogelijk is. Daar hoopt ze de Kamer over een week of drie uitsluitsel over te kunnen geven. Het CBR is door de minister onder aangescherpt toezicht gesteld.

Het CBR kampt onder meer met grote vertragingen, lange wachttijden en slechte bereikbaarheid. De Kamer was eensgezind in haar afkeuring. ,,Een chaos” (Cem La├žin – SP), ,,falen” (Corrie van Brenk – 50PLUS), ,,een onthutsend beeld” (Rutger Schonis – D66), een ,,enorme chaos” (Roy van Aalst – PVV).