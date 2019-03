Verdachten vier moorden zwijgen en ontkennen

De drie mannen die ervan worden verdacht dat zij in november vier mannen hebben doodgeschoten in Enschede, zeggen niets over hun mogelijke betrokkenheid. Twee van hen ontkennen via hun advocaten dat ze er iets mee te maken hebben. Dat kwam dinsdag naar voren tijdens een eerste niet-inhoudelijke zitting voor de rechtbank in Almelo.

Het Openbaar Ministerie (OM) gaf aan ,,een waslijst” aan bewijzen te hebben tegen het drietal, een vader en twee zonen. ,,Het enige wat ontbreekt, zijn verklaringen van de drie”, aldus de aanklagers. Het OM beschuldigt de verdachten – vader Camil A. (58) en zonen Dejan (32) en Denis (30) – onder meer van moord in vereniging, dus met voorbedachten rade.

De vier slachtoffers werden op 13 november gevonden in een growshop in Enschede. Ze waren van dichtbij doodgeschoten, mogelijk vanwege een ruzie in de hennepwereld.