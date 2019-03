‘Voorlopig nog drie veelverdieners bij NPO’

Bij de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) werkten eind 2017 nog drie presentatoren die meer verdienen dan het salaris van de minister-president. Dit zegt een woordvoerder van de NPO in reactie op onvrede in de Tweede Kamer over het salaris van Matthijs van Nieuwkerk.

Minister Arie Slob van Media antwoordde dinsdag in de Tweede Kamer dat hij navraag wil doen bij de NPO over de salarisconstructie van de presentator van De Wereld Draait Door, die binnenkort ook College Tour mag presenteren. ,,Alles gaat volgens de geldende regels en dat zullen we de minister ook uitleggen”, zegt de woordvoerder van de NPO.

Van Nieuwkerk behoort nog tot het clubje presentatoren dat op basis van in afspraken in het verleden meer mag verdienen dan het wettelijke maximum van 194.000 euro. Die uitzondering stopt bij het verlopen van zijn contract, zegt zijn werkgever BNNVARA.

Slob zei dinsdag in de Tweede Kamer dat er in 2017 nog vijf presentatoren waren die in Hilversum meer dan de norm verdienen, maar volgens de woordvoerder van de NPO waren het er aan het einde van dat jaar nog drie. ,,Natuurlijk is het zo dat we bestaande contracten zullen respecteren”, aldus de zegsman, die niet kan zeggen wanneer de oude contracten aflopen. Bij de presentatie van de jaarverslagen over 2018 zal blijken of het aantal veelverdieners bij de publieke omroepen nog verder is afgenomen.

SP-Kamerlid Peter Kwint stelt voor dat veelverdieners bij de publieke omroepen moeten overstappen naar de commerciĆ«le stations. “Stop De Wereld Graait Door”, zei Kwint. Ook Slob vindt hoge topsalarissen niet bij de NPO passen. ,,Ik ben er klaar mee voor dit soort vragen naar de Kamer te gaan”, zei de minister.