Zes verdachten voor rechter om 4-voudige moord

Vijf mannen en een vrouw die verdacht worden van betrokkenheid bij een viervoudige moord in Enschede in november, verschijnen dinsdag voor het eerst voor de rechtbank in Almelo. Daar is een eerste niet-inhoudelijke zitting in hun zaak. De vier dode mannen werden op 13 november gevonden in een growshop in Enschede. Ze waren van dichtbij doodgeschoten. De aanleiding was mogelijk een ruzie in de hennepwereld.

De slachtoffers waren een 34-jarige en 27-jarige man uit Hengelo, een 43-jarige inwoner van Enschede en een 62-jarige man uit Arnhem. Twee van de vier slachtoffers waren eerder opgepakt in een zaak rond wiethandel.

Drie verdachten werden al binnen een paar dagen na de moordpartij aan de Van Leeuwenhoekstraat opgepakt. Het zijn Camil A. (58) en zijn zoon Dejan (32), beiden uit Hengelo, en zoon Denis (30) uit Nijverdal. Ze zijn van Servische komaf en geen onbekende voor justitie. Het Openbaar Ministerie (OM) denkt dat zij achter de schietpartij zitten.

Behalve deze drie verdachten, komen dinsdag ook drie andere verdachten voor de rechter. Zij werden later opgepakt en zouden betrokken zijn bij de levering of de bemiddeling van de vuurwapens die zijn gebruikt. Het gaat om de 71-jarige Arie van D. en zijn 32-jarige zoon Dennis van D. uit St. Willebrord en de 38-jarige Zizi W. uit Breda. Zij werd in januari opgepakt.