4 jaar cel voor fatale autocrash Anna Paulowna

De twintigjarige Siem B. uit Oudesluis moet vier jaar de gevangenis in voor het veroorzaken van een fatale autocrash, waarbij op 1 september afgelopen jaar kort na middernacht in Anna Paulowna drie jongens van vijftien en zestien jaar om het leven kwamen. Een meisje raakte zwaargewond. Daarnaast legde de rechtbank in Alkmaar B. woensdag een rijverbod van vijf jaar op.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden vijf jaar gevangenisstraf en een rijverbod van eveneens vijf jaar. De aanklaagster verweet B. ,,stoerdoenerij en roekeloosheid”. Ook zei ze dat hij als bestuurder van de auto de veiligheid van zijn vier jonge passagiers ,,volledig aan zijn laars had gelapt”. In het bloed van B., die zegt zich niets te kunnen herinneren, werden na het verkeersdrama sporen van drank en drugs gevonden.

De rechtbank rekende het B. ,,zwaar aan” dat hij als beginnend bestuurder ,,onverantwoord hard, zeer onvoorzichtig en onoplettend” heeft gereden en onder invloed achter het stuur van zijn Peugeot 206 is gaan zitten. Zijn straf viel lager uit dan de eis, omdat de rechtbank niet vond dat B. roekeloosheid kan worden verweten. Zo is onder meer niet komen vast te staan of daadwerkelijk sprake was van een race, zoals het OM betoogde.

B. haalde de bewuste avond met een snelheid van vermoedelijk 80 tot 90 kilometer per uur vlak voor een bocht middenin het dorp de auto van een vriend in. In de bocht verloor hij de macht over het voertuig, dat met een achterwiel de stoeprand raakte, op een boom knalde en om zijn as draaide. De drie jongens die op de achterbank zaten, werden door het gat van de weggeslagen achterklep uit de auto geslingerd. Zij overleden ter plekke aan hoofdletsel.

Het verkeersdrama heeft enorme impact gehad op de gemeenschap in Anna Paulowna. Woensdag waren net als bij de behandeling van de zaak tientallen belangstellenden naar de rechtbank gekomen. B., die op vrije voeten was, moet direct de cel in.