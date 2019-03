‘Frustratie groeit bij TUI-passagiers Sofia’

Nog een nacht in een vreemd bed, dat kregen de 172 gestrande reizigers van TUI woensdag onverwacht te horen. Ze zouden terugvliegen naar Nederland, maar op het laatste moment werd hun vlucht gecanceld. En dat leidde tot boze reacties, zegt één van de passagiers, een 34-jarige man uit Hoogeveen.

De toeristen waren dinsdag vertrokken uit Hurghada in Egypte. Hun vliegtuig moest uitwijken naar Bulgarije, omdat Europa het luchtruim sloot voor het type vliegtuig waar ze in zaten, een Boeing 737 Max. TUI stuurde een vervangend vliegtuig om ze op te halen, maar de bemanning kreeg de melding dat er een technisch probleem was. Daarom werd de terugvlucht naar Nederland geschrapt.

,,Enkele tientallen mensen waren bij de gate al in een bus naar het vliegtuig gestapt, toen de mededeling kwam. Toen was het wel even mis. Ze werden boos op het Bulgaarse personeel, dat ook niets wist”, zegt de Drent, die met zijn vrouw en hun jonge zoontje op vakantie was. ,,Iedereen is nu flink gaar”, voegt hij er aan toe.

De passagiers zijn inmiddels weer teruggebracht van het vliegveld naar hotels in het centrum van Sofia. Daar zullen ze de nacht doorbrengen. Het is de bedoeling dat ze in de loop van de ochtend weer naar het vliegveld gaan. TUI laat een nieuw vliegtuig invliegen, waarmee ze naar Nederland moeten worden gebracht.