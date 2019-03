GroenLinks ziet eerste gevulde hand coalitie

Oppositiepartij GroenLinks ziet in de aankondiging van de CO2-heffing voor de industrie een uitgestoken hand van de coalitie, die voor het eerst ook gevuld is. GL-voorman Jesse Klaver zegt blij te zijn met deze handreiking van het kabinet-Rutte. ,,Een enorme winst voor GroenLinks.”

De regering is na de provinciale verkiezingen volgende week waarschijnlijk aangewezen op steun van Klavers partij in de Eerste Kamer. Volgens de peilingen raakt het kabinet daar zijn krappe meerderheid kwijt. Voor GroenLinks was een CO2-heffing een wezenlijke eis voor samenwerking.

Dat het kabinet daar nu in meegaat, was ook voor Klaver een grote verrassing. ,,Tot vorige week waren onze plannen nog levensgevaarlijk, en nu worden ze gewoon gesteund.”

Klaver wil zo snel mogelijk na de verkiezingen om tafel met de partijen die een breed gedragen klimaatakkoord aan een meerderheid kunnen helpen. Daarbij heeft hij nog wel een wensenlijstje. Zo wil hij dat de groei van de luchtvaart een halt wordt toegeroepen, dat er serieus naar een kilometerheffing wordt gekeken en dat er een einde komt aan de bio-industrie.

Structurele samenwerking op andere terreinen gaat GroenLinks een stap te ver. Klaver blijft voorstellen van het kabinet per stuk beoordelen. Een eventuele uitruil ziet hij evenmin zitten. ,,Klimaat is zo belangrijk, dat moet je niet verknopen met allerlei andere onderwerpen.”

Oppositiepartij PvdA, die eveneens voor de CO2-belasting pleitte, stelt dat Rutte tot inkeer is gekomen na een glashard oordeel van de rekenmeesters eerder woensdag over de oorspronkelijke plannen. Volgens PvdA-leider Lodewijk Asscher was het geplande klimaatakkoord van het kabinet niet eerlijk en niet groen. In dat pakket stond een regeling voor de industrie met subsidies en boetes in plaats van een heffing.