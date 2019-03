OM: ‘verbod Hells Angels enige optie’

Het Openbaar Ministerie is en blijft bij het verzoek om motorclub Hells Angels te laten verbieden. ,,Hoe kunnen wij als overheid van politiemensen vragen dat ze de straat op gaan ter bescherming van de maatschappij en tegelijkertijd een club laten bestaan die geweld tegen agenten toestaat en zelfs verheerlijkt”, aldus de officier van justitie woensdag in de rechtbank in Utrecht tijdens de derde zittingsdag in deze zaak.

De advocaat van de Nederlandse tak van de motorclub hekelde het in zijn ogen ,,eenzijdige en onjuiste” beeld dat het OM heeft gegeven over de geweldsincidenten die aan leden van de Hells Angels toe te schrijven zouden zijn. ,,Het gaat om zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de voorbeelden. Het OM noemt bijvoorbeeld veroordelingen van de rechtbank, die later in hoger beroep een vrijspraak werden. Over een zaak over het ontbreken van een vergunning, wat heeft dat nou met gevaar voor de openbare orde te maken?”, aldus advocaat Geert-Jan Knoops.

Volgens justitie ,,verheerlijkt en faciliteert” de motorclub geweld en andere misdrijven. ,,Het is leuk om te weten dat leden van de Hells Angels druk zijn met hun gewone banen en het helpen van gehandicapte kinderen, maar dat kan je niet wegstrepen tegen schietpartijen in restaurants”, reageerde de officier van justitie op een eerder betoog van Knoops over de bezigheden van de motorclubleden. Het was slechts een van de stekeligheden tussen de officieren van justitie en de advocaten, die elkaar beschuldigden van leugens, het verdraaien van feiten en selectief citeren.

Het gaat hier niet om een strafzaak tegen individuele leden, maar om een civiele procedure om zowel de buitenlandse als de Nederlandse tak van de motorclub in Nederland te verbieden. De rechtbank doet waarschijnlijk op 29 mei uitspraak.

Hells Angels werd in 1948 in de Verenigde Staten opgericht door vooral oud-militairen. Ongeveer veertig jaar geleden kwam de club officieel naar Nederland.

De afgelopen jaren werden de motorclubs Bandidos en Satudarah door de civiele rechter verboden. Onlangs begon het OM eveneens een procedure om No Surrender te verbieden. De rechtbank in Assen behandelt deze zaak vanaf volgende week.