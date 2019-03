Verdachte moord Mieremet op vrije voeten

De 34-jarige Ali N., verdacht van betrokkenheid bij de moord op de Amsterdamse crimineel John Mieremet in 2005, komt op voorwaarden op vrije voeten. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam woensdag bepaald, tijdens een eerste inleidende zitting. N. ontkent iedere betrokkenheid. De beslissing van de rechtbank verraste zowel het Openbaar Ministerie als N.’s advocaat.

N. behoort volgens het OM tot een ‘moordcommando’ dat liquidaties heeft gepleegd in opdracht van het criminele driemanschap Willem Holleeder, Dino Soerel en Stanley Hillis. Dit commando zou ook de moord op de malafide vastgoedbaas Willem Endstra in 2004 op zijn geweten hebben. In die zaak sprak de rechtbank N. en twee medeverdachten eerder vrij. Het proces in hoger beroep loopt nog.

John Mieremet werd op 2 november 2005 in de Thaise badplaats Pattaya doodgeschoten. N. was destijds voor enkele dagen in Thailand, evenals een in 2012 overleden verdachte. N. zou er naar eigen zeggen een seksreisje hebben gemaakt. De overleden verdachte, Namik Abbasov, heeft bekend dat hij Endstra heeft doodgeschoten. Of hij ook de feitelijke moordenaar van Mieremet is geweest, is niet duidelijk.

Volgens de rechtbank is er wel sprake van een stevige verdenking tegen Ali N., maar is een gebrek aan zwaarwegende, juridische gronden reden hem uit voorarrest te schorsen. Hij moet zijn paspoort inleveren en zich elke twee weken bij de politie melden. N. werd op 3 december opgepakt, nadat hij een eerdere belofte zich in oktober vrijwillig te melden niet was nagekomen.

Sinds oktober hebben politie en justitie diverse verdachten aangehouden voor de moorden op Endstra en Mieremet. Niemand van dit gezelschap zit op verdenking van deze feiten meer in voorarrest. Naar twee verdachten wordt nog gezocht. Het OM zet het onderzoek naar N. en de overige verdachten gewoon voort.

Willem Holleeder staat momenteel terecht voor het geven van de opdracht voor de moorden op Endstra en Mieremet.