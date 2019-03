Weer verdachte opgepakt voor mishandeling Urk

De politie heeft dinsdagavond laat nog een 14-jarige verdachte aangehouden op verdenking van de mishandeling in een woning in Urk maandagavond. Dat maakte de politie woensdag bekend.

Een ruzie bij een snackbar liep maandagavond uit op een vechtpartij in en bij het huis aan de Noorderpalen, waar zich een groep van ruim vijftig jongeren had verzameld. Een aantal jongeren drong het huis binnen en raakte in gevecht met de bewoners. Hierbij raakte een 36-jarige vrouw lichtgewond.

Eerder dinsdag hield de politie een 18-jarige Urker aan wegens mishandeling in de woning. Een 21-jarige plaatsgenoot moest mee naar het bureau omdat hij in een filmpje op sociale media dreigende taal uitsloeg en een wapen liet zien. ’s Avonds werden bij een controle op een toegangsweg naar Urk twee mannen aangehouden. Een van hen kon zich niet legitimeren. De andere man had een honkbalknuppel bij zich. De politie heeft die in beslag genomen.