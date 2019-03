Advocaat Holleeder: OM negeert alternatieven

Het Openbaar Ministerie (OM) is in de jacht op Willem Holleeder te gemakkelijk voorbij gegaan aan alternatieve scenario’s voor de moorden waarvan hij wordt beschuldigd. Dat zei advocaat Sander Janssen tijdens de vierde dag van het pleidooi in de strafzaak tegen Holleeder.

Na de eerste dagen hun licht te hebben laten schijnen over de getuigen die hun cliƫnt hebben beschuldigd, begonnen advocaten Robert Malewicz en Janssen donderdag aan de bespreking van de moordverdenkingen die er liggen.

Janssen ging als eerste in op de moordaanslag op crimineel John Mieremet in 2002 en diens liquidatie in 2005. Daarbij dook hij diep in de historie van het Amsterdamse criminele milieu. Hij schetste een reeks ernstige conflicten aan het begin van deze eeuw, waarbij verschillende partijen elkaar naar het leven stonden.

Volgens de raadsman had Mieremet talloze vijanden die hem naar het leven stonden. Hij vond dat justitie ,,veel omwegen en tussenpersonen” nodig heeft gehad om bij Holleeder terecht te komen. Ook beklemtoonde hij dat er ,,geen bewijs” ligt voor moordopdrachten.

De raadslieden willen donderdag vier aanklachten weerleggen. Naast de poging tot moord en moord op Mieremet gaat het om de liquidaties van Kees Houtman (2005) en Thomas van der Bijl (2006).