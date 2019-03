Gesprek NS en bonden over gevolgen staking

De NS hoopt in de loop van vrijdag te kunnen vertellen wat de gevolgen voor reizigers zijn van de werkonderbreking op het spoor. Die begint maandag bij de start van de dienstregeling en duurt ruim een uur, tot even na zevenen. Vrijdag is er een gesprek met de spoorbonden CNV, FNV en VVMC, aldus een NS-woordvoerster.

,,We willen weten wat de aard en de impact van deze actie is. Wat ze precies van plan zijn en wat dat betekent voor onze treinreizigers”, aldus de woordvoerster.

De spoorbonden willen met de korte actie bereiken dat de pensioenleeftijd 66 jaar blijft. Als symbolische verwijzing naar de pensioenleeftijd wordt het werk op het spoor om 06.00 uur 66 minuten neergelegd tot 07.06 uur.

Rover waarschuwde donderdag al dat de staking nog een groot deel van de dag gevolgen zal hebben voor de treinenloop in het hele land. De reizigersorganisatie roept de bonden op ervoor te zorgen dat reizigers maandag gewoon op het werk of op school kunnen komen.

Maandag geldt in veel sectoren als landelijke actiedag voor het pensioen. Zo zijn er acties in stads- en streekvervoer, de bouw, de metaal en de schoonmaak.