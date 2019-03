Het kiezen van het perfecte vakantiehuis wordt vooral bepaald door reviews

Met vakantie gaan, we doen het maar wat graag. In 2017 gingen 12.7 miljoen Nederlanders opgeteld bijna 23 miljoen keer met vakantie. In bijna 13 miljoen gevallen ging de reis naar het buitenland, tien miljoen vakanties werden in eigen land doorgebracht. Twee van de drie vakantiegangers boekt hun reis online, aldus het CBS.

Maar hoe zorg je er als vakantieganger voor dat je de allerleukste vakantiebestemming en beste accommodatie kiest? Het lezen van reviews speelt hierbij een grote rol, maar ook het vinden van een prijs. Nieuws.nl vroeg aan het onafhankelijk reviewplatform Zoover, die beoordelingen van vakantiebestemmingen en accommodaties verzamelt, en de genomineerde Bonferia, het platform met een groot aanbod aan vakantiehuizen, waarom de awards zo belangrijk zijn.

Stemmen

Al tien jaar rijkt Zoover jaarlijks twee awards uit, namelijk de Zoover Award voor accommodaties en de Zoover Award voor reisorganisaties. Beide prijzen staan voor waardering van de consument. Dit jaar is Bonferia genomineerd voor een Zoover Award in de categorie vakantiehuizen. Een grote eer en belangrijk voor zichtbaarheid, aldus Bonferia. Zoover laat consumenten die stemmen kans maken op een mooie prijs. Het stemmen is deze week van start gegaan en stemmers maken kans op cadeaukaarten van PLUS met een totale waarde van 2000,- euro.

Awards zijn publieksprijzen

Het broertje van Bonferia, Vakantiewoning.org, is al diverse malen genomineerd en heeft al eens het hoogste cijfer gehaald. Als de Zoover Award voor bijvoorbeeld accommodaties wordt gewonnen, aldus Lieke Peters van Zoover, wordt er een stijging in traffic waargenomen. Het winnen van zo’n prijs heeft dus wel degelijk een impact. “Onze awards zijn publieksprijzen, dat maakt de prijs erg waardevol. De titel staat voor de waardering van de Nederlandse vakantieganger.”

Eerlijke en onafhankelijke reviews

Als onafhankelijk reviewplatform vindt Zoover het belangrijk vakantiegangers te helpen hun perfecte vakantie te vinden, aldus Lieke. “Dit doen we door eerlijke en onafhankelijke reviews te tonen. Wij zijn niet gebaat bij een positieve of negatieve review, dus vakantiegangers krijgen een eerlijk beeld van een bepaalde accommodatie of bestemming op Zoover. Omdat maandelijks miljoenen vakantiegangers Zoover raadplegen, zijn wij ook een belangrijke partij in de reisbranche die weet wat de vakantieganger wil.”

Keurmerk reisbranche

Het ontvangen van de award voor reisorganisaties is echt een keurmerk in de reisbranche waarmee reisorganisaties graag naar buiten treden, aldus Lieke. De winnaars voor de Zoover awards voor reisorganisaties worden bepaald door consumenten tijdens een stemperiode van zeven weken. Deze stemperiode loopt van 11 maart tot en met 29 april 2019. De uitreiking vindt in mei plaats.