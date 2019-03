Veel ‘klimaatspijbelaars’ op de been

Naar schatting tweeduizend scholieren lopen in Amsterdam mee in een klimaatmars. Ze verzamelden zich op de Dam en zijn van daaruit onderweg naar het Museumplein.

Youth for Climate heeft deze nieuwe mars van ‘klimaatspijbelaars’ op touw gezet, omdat de organisatie ontevreden was over het gesprek met premier Mark Rutte en minister Eric Wiebes (Klimaat), dat volgde op de grote scholierenmanifestatie op 7 februari in Den Haag.

De demonstranten dragen spandoeken en bordjes bij zich met daarop teksten als ‘Rutte stop met kutte’ en ‘There’s no Planet B’.

Afgelopen zondag was er een grote landelijke Klimaatmars in de hoofdstad, waar volgens de organisatie zo’n 40.000 mensen op af kwamen.