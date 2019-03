Inspectie doet onderzoek op Haga Lyceum

Medewerkers van de Onderwijsinspectie doen donderdag onderzoek op het in opspraak geraakte Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Dit gebeurt na een waarschuwing van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Die meldde dat leerlingen op de islamitische school salafistisch getinte lessen krijgen en dat bestuurders banden hebben gehad met een Tsjetsjeense terroristische organisatie.

De Onderwijsinspectie wilde vorige week al langskomen voor nader onderzoek, maar door de houding van de schoolleiding was het werk volgens de NCTV toen niet mogelijk. Bestuursvoorzitter Söner Atasoy van de Stichting Islamitisch Onderwijs, waar het lyceum onder valt, zei toen dat er voor deze week afspraken stonden.

De inspectie deed in oktober vorig jaar ook onderzoek op de middelbare school in Nieuw-West, waar een conceptrapport uit voortkwam. Daarin kreeg de school een positieve beoordeling. ,,Het bestuur en de school hebben in korte tijd veel voor elkaar gekregen”, staat erin te lezen. ,,Alle betrokkenen verdienen daarvoor een compliment.”

Voor Atasoy kwam het dan ook als een complete verrassing dat het voor eind januari geplande definitieve rapport er niet kwam. ,,We kregen op 30 januari een telefoontje van de inspectie dat er zeer recent zeer ernstige signalen waren binnengekomen en dat ze het rapport niet kon vaststellen.” De bestuurder dacht direct aan een klokkenluider, maar zegt dat hij ondanks herhaaldelijke verzoeken om meer informatie niet meer te horen kreeg.

Uiteindelijk wilde hij via een kort geding realiseren dat het reeds gedane inspectieonderzoek werd afgesloten en er een apart onderzoek zou komen naar de ontvangen signalen. Het bericht dat daarop volgde van de NCTV, gebaseerd op informatie van de AIVD, kwam als ,,donderslag bij heldere hemel”. Atasoy ontkent de beschuldigingen in alle toonaarden. ,,Kom maar met bewijs, dan stap ik op.”