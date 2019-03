Koolmees: goed luisteren naar actievoerders

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) gaat maandag ,,goed luisteren” naar de eisen van demonstrerend spoorwegpersoneel en andere vakbondsleden. Hij begrijpt dat ze nu eerst actie willen voeren, maar hoopt dat ze daarna weer met hem aan de onderhandelingstafel willen aanschuiven.

De vakbeweging heeft maandag uitgeroepen tot actiedag om hun pensioenwensen kracht bij te zetten. Treinpersoneel legt ’s ochtends een uur het werk neer, en er zijn ook acties in stads- en streekvervoer, de bouw, de metaal, de schoonmaak, in de havens, bij de politie, de brandweer en de douane. Actievoerders verzamelen op het Malieveld, waar ook Koolmees is uitgenodigd.

De minister ,,begrijpt de vraag” of hij niet meer moet doen om de bonden zover te krijgen het pensioenoverleg te hervatten, nu de pensioenprotesten ook burgers dreigen te gaan hinderen. Maar hij wil ,,natuurlijk niet voor de camera onderhandelen”.