‘Ontuchtzaak Alem gaat om 24 slachtoffers’

Bij de grote ontuchtzaak in het Gelderse dorp Alem zijn 24 voornamelijk minderjarige slachtoffers betrokken. Dat zei een van de raadslieden namens de slachtoffers donderdag na afloop van de regiezitting in de rechtbank in Zutphen.

De 46-jarige Anthony B. werd afgelopen zomer opgepakt op verdenking van het plegen van ontuchtige handelingen met vijf kinderen. Kort voor zijn aanhouding zou hij een harde schijf hebben weggegooid. De meeste slachtoffers hadden niet in de gaten dat ze gefilmd werden. B. heeft een deel van de feiten bekend. Hij wordt ook verdacht van het plegen van ontuchtige handelingen met enkele minderjarigen. In januari maakte het Openbaar Ministerie al bekend dat het om veel meer dan de eerder genoemde acht slachtoffers gaat.

Een groot deel van de slachtoffers heeft zich bij twee advocaten aangesloten. Niet alleen ouders maar ook kinderen die op de beelden staan, willen tijdens de inhoudelijke behandeling van de strafzaak een slachtofferverklaring afleggen. Op verzoek van hun advocaten wordt dat deel van de zaak achter gesloten deuren behandeld, bepaalde de rechtbank donderdag.