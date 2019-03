TUI: geen compensatie gestrande passagiers

De ruim driehonderd passagiers van TUI die de afgelopen dagen waren gestrand, krijgen geen vergoeding voor hun vertraging. Volgens de reisorganisator is er sprake van overmacht.

De passagiers zaten in twee vliegtuigen, die dinsdag onderweg naar Schiphol moesten uitwijken naar Gran Canaria en Bulgarije. De Boeings van het type 737 Max mogen voorlopig niet vliegen in Europa. ,,Deze omstandigheden liggen volledig buiten de invloedssfeer van TUI fly”, staat in een brief die de passagiers na aankomst op Schiphol kregen. Reizigers kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding wanneer ze minstens drie uur later dan gepland aankomen op hun bestemming.

TUI vergoedt wel de kosten voor eten en drinken, taxi-ritten naar het hotel en telefoongesprekken tijdens de vertraging. ,,Wij hebben de hotelovernachting en het eten in het hotel betaald, en het busvervoer van het hotel naar het vliegveld”, aldus TUI.

De reizigers uit Gran Canaria kwamen woensdagavond aan op Schiphol, de passagiers uit Sofia keerden donderdagmiddag terug in Nederland.