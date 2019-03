VVD en D66 zoeken gemene deler met GroenLinks

Regeringspartijen VVD en D66 hebben het klimaatdebat aangegrepen om ter plekke te onderhandelen met GroenLinks over steun voor de kabinetsplannen. Ze constateerden tevreden dat ook de oppositiepartij de opbrengst van de CO2-heffing voor de industrie wil gebruiken voor vergroening van diezelfde bedrijven.

Dat hadden de beide coalitiepartijen kunnen weten, zei GroenLinks-leider Jesse Klaver. ,,Lees onze initiatiefwet voor een CO2-heffing.” Daarin stelt de oppositiepartij voor een deel van de opbrengst van de belasting te gebruiken om de energierekening voor burgers te verlagen. Maar een ander deel wil zij besteden om ‘innovatie’ in de vervuilende industrie aan te moedigen.

De regeringscoalitie staat woensdag bij de Provinciale Statenverkiezingen volgens opiniepeilers een stevig verlies te wachten. Daardoor verliest zij vrijwel zeker haar meerderheid in de Eerste Kamer en is zij aangewezen op steun van een of meer oppositiepartijen. GroenLinks geldt als een belangrijke kandidaat.