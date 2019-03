Ajax treft Juventus in kwartfinales

Ajax neemt het in de kwartfinales van de Champions League op tegen Juventus. Ajax begint met een thuiswedstrijd. De eerste duels in de kwartfinales worden op 9 en 10 april gespeeld. De returns volgen een week later.

Juventus schakelde in de achtste finales Atlético Madrid uit, dankzij een hattrick in de return van Cristiano Ronaldo (3-0). Ajax rekende over twee duels af met titelhouder Real Madrid. Na verlies in Amsterdam (1-2) zorgde de ploeg van trainer Erik ten Hag voor een stunt in de Spaanse hoofdstad: 1-4.

In het seizoen 2016-2017 stond Juventus in de finale van de Champions League, waarin het met 4-1 verloor van Real Madrid. Vorig jaar werd de ‘Oude Dame’ in de kwartfinales uitgeschakeld door Real. De club uit Turijn stevent in de Italiaanse competitie af op de achtste landstitel op een rij. De voorsprong op nummer twee Napoli bedraagt met nog elf wedstrijden te gaan maar liefst achttien punten.

Juventus en Ajax stonden in 1973 en 1996 tegenover elkaar in de finale van het belangrijkste Europese clubtoernooi. In 1973 won Ajax met 1-0 dankzij een doelpunt van Johnny Rep. Tijdens de finale in 1996 in Rome werd het 1-1, door doelpunten van Fabrizio Ravanelli en Jari Litmanen. Juventus won na strafschoppen. Zowel Edgar Davids als Sonny Silooy miste een penalty namens Ajax.

De laatste ontmoeting tussen Ajax en Juventus was in 2010, bij de laatste 32 in de Europa League. In Amsterdam verloor Ajax met 2-1 en in Turijn werd niet gescoord (0-0).

De andere kwartfinales zijn Liverpool – FC Porto, Tottenham Hotspur – Manchester City en Manchester United – FC Barcelona.

Mocht Ajax ook Juventus verslaan, dan speelt het in de halve finales tegen de winnaar van het Engelse onderonsje tussen Tottenham Hotspur en Manchester City. De finale van de Champions League is op zaterdag 1 juni in het stadion van Atlético Madrid.