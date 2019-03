Alles wat je moet weten over schermtijd, slaap en het puberbrein

Meisjes die 600 WhatsApp berichtjes per dag krijgen, waarvan ook om 03:00 uur ’s nachts. En dan wordt er ook nog verwacht dat je reageert, aldus slaapexpert Floris Wouterson. “Het lijkt wel slavernij”. 65 procent van de jongeren slaapt niet goed vanwege mediagebruik en dat vindt hij zorgelijk. Het brein van pubers is sterk in ontwikkeling. Op het moment dat je jezelf van slaap onthoudt, verstoor je deze ontwikkeling. “Er zijn al verbanden gelegd met ADHA en schizofrenie.”

De media stonden er deze week vol van: puber slaapt slecht door schermgebruik in de avond. “De hersenontwikkeling van kinderen begint in de baarmoeder en eindigt als ze 23 jaar oud zijn. Bij elke leeftijd hebben de hersenen een andere behoefte aan slaap. Er zijn twee types slaap: de non rem slaap, ook wel de diepe slaap, waarin het fysieke herstel plaatsvindt, en de rem slaap, waarin het mentale herstel plaatsvindt. Bij pubers zijn de hersenen vol in ontwikkeling. Daar komt nog bij dat hun bioritme tijdelijk verschuift.”

Frustratie van veel ouders

Vanaf een jaar of 16 willen pubers steeds later naar bed en komen ze er steeds later uit, tot grote frustratie van veel ouders. “Dit wordt effectief en biologisch door de hersenontwikkeling bepaald, hun ritme verschuift een uur of twee op. Dus als je tegen je puber zegt dat hij om 22:00 uur naar bed moet, is hij nog klaarwakker. Dat is alsof je tegen jezelf zegt dat je om 19:00 naar bed moet. Wat dat betreft zouden scholen later mogen beginnen.”

Dan komt daar nog het gebruik van de telefoon bij. “Pubers kijken continu naar YouTube filmpjes of Netflix, zitten te gamen of te chatten. Al dit mediagebruik heeft een grote impact op de ontwikkeling van hun hersenen, omdat ze niet voldoende slaap krijgen, zowel rem als non rem slaap. Deze zijn beide heel belangrijk in deze fase. Door het voortdurende mediagebruik maken de hersenen dopamine vrij, waardoor het lastig is om in slaap te komen en om de verschillende slaapfases goed te doorlopen.”

Neerwaartse spiraal

De impact van slaaptekort is groot. Pubers kunnen in een neerwaartse spiraal terechtkomen, aldus Floris. Kinderen tussen de 14 en 17 jaar oud hebben negen uur slaap nodig. “Ze worden moe, schoolprestaties kunnen eronder gaan lijden en uiteindelijk worden ze somber en zelfs depressief.” Wat kunnen we als ouders doen? “Ouders mogen veel bewuster omgaan met deze kennis en accepteren dat er een verschuiving plaatsvindt in het bioritme van pubers. Dit alles mag besproken worden.”

Daarnaast kun je ervoor kiezen om ’s avonds om 22:00 de wifi eraf te halen, dat telefoons worden ingeleverd bij het naar bed gaan, alhoewel dit veel weerstand oproept, of om een app te installeren, zoals Off timer of Forrest app. “Bij ons ligt de telefoon op een vaste plek als we gaan eten. Een smartphone in de slaapkamer is voor iedereen super slecht, niet alleen voor pubers. Elk bliepje verstoort de deltagolven van de diepe slaap. Het duurt dan bijna een uur voordat je hersenen weer terug zijn waar ze waren. Dus zet je telefoon altijd op vliegtuigmodus als die toch in je slaapkamer belandt.”