Arrestaties bij politiecontroles Urk

De politie heeft vrijdag tijdens controles op en rond Urk vier mensen aangehouden voor verboden wapenbezit. Twee 16-jarige jongens, vermoedelijk afkomstig van Urk, zijn in het dorp opgepakt met slagwapens. Twee mannen zijn in een auto op de A6 aangehouden, eveneens met slagwapens.

Agenten houden de vier toegangswegen naar Urk al een paar dagen nauwlettend in de gaten: wie er niks te zoeken heeft, is niet welkom in het vissersdorp. Op social media aangekondigde rellen in het dorp wil de politie in de kiem smoren. Vrijdag rond 22.00 uur waren in totaal 35 gecontroleerde auto’s waarvan de inzittenden naar Urk wilden, teruggestuurd.

Maandagavond liep een ruzie op Urk uit de hand. Tientallen jongeren hadden zich verzameld bij de woning van een Marokkaanse familie. Twee drongen het huis binnen en raakten in gevecht met de bewoners.