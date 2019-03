De in Spanje van aanranding verdachte Nederlandse scholier Charly T. is terug in Nederland. Zijn advocate bevestigt berichtgeving daarover in het Noordhollands Dagblad. Ze benadrukt dat de 17-jarige jongen en zijn familie nu vooral behoefte hebben aan rust.

T. zat sinds augustus vorig jaar vast na een beschuldiging van seksueel misbruik van twee Britse meisjes van 12 en 14 jaar. De Spaanse justitie eist vier jaar cel en een jaar ondertoezichtstelling.

Dinsdag werd hij wel vrijgelaten uit de jeugdinrichting waar hij gevangen zat. Dat betekent nog niet dat hij wordt vrijgesproken. Het vonnis komt vermoedelijk volgende week.