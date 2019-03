‘Driemanschap Holleeder bestaat niet’

Het criminele driemanschap Willem Holleeder, Dino Soerel en Stanley Hillis bestaat niet. ,,Het beeld van dit driemanschap wordt makkelijk neergezet, maar harde informatie erover ontbreekt. De rechtbank moet op zijn minst grote vraagtekens plaatsen bij het bestaan ervan.’’

Dat betoogde Holleeders advocaat Sander Janssen vrijdag in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp, op de laatste dagen van zijn (vijfdaagse) pleidooi. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft onlangs een levenslange gevangenisstraf geëist tegen de 60-jarige Holleeder, wegens zijn rol als opdrachtgever van een reeks liquidaties in het criminele milieu. Volgens het OM vormde Holleeder samen met Soerel en Hillis de toplaag van een ,,nietsontziende” organisatie die die moorden liet plegen.

Volgens Janssen is niet gebleken van gezamenlijke belangen en trokken de drie mannen niet samen op. Een belangrijke bron van het bestaan van het driemanschap is de in 2005 vermoorde crimineel John Mieremet, aldus Janssen. Holleeder staat onder meer terecht voor het uitlokken van deze moord. Mieremet is een allerminst betrouwbare bron, vindt de raadsman.

Holleeder heeft alle beschuldigingen ontkend. De advocaten van Holleeder koersen dan ook aan op een onvermijdelijke conclusie: hun cliënt moet worden vrijgesproken. Donderdag zetten de raadslieden al uiteen dat het bewijs tegen Holleeder in een drietal moorddossiers ontbreekt.