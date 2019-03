Duizenden basisscholen plat door staking

Naar verwachting houden duizenden basisscholen in heel het land hun deuren vrijdag gesloten. Onderwijzers protesteren tegen lage salarissen en hoge werkdruk op scholen. Om 12.00 uur vindt een manifestatie plaats op het Malieveld in Den Haag voor meer investeringen in het onderwijs.

Volgens de Algemene Onderwijsbond (AOb) blijven vrijdag meer dan 2600 basisscholen dicht. De vakbonden riepen leerkrachten uit alle onderwijssectoren op om mee te doen aan de stakingsactie. Maar bijna alleen basisschoolleraren lijken hier gehoor aan te geven. Zo houden slechts tientallen middelbare scholen hun deuren dicht. Op universiteiten, mbo’s en hbo’s wordt, voor zover bekend, gewoon lesgegeven.

Veel adressen voor buitenschoolse opvang zijn vrijdag extra lang open wegens de stakingen. Om de kinderen te vermaken worden er allerlei activiteiten georganiseerd, zoals uitstapjes naar de stad en kinderfilms in de bioscoop. Veel ouders hebben zelf vrij genomen voor de kinderen die niet naar school kunnen.

Volgens de AOb is er voor heel het onderwijs, van basisonderwijs tot en met de universiteiten, 4 miljard euro nodig.