In de spotlight: lijsttrekker GroenLinks Provinciale Staten Noord-Brabant Hagar Roijackers

Ze noemt zichzelf geen politieke junkie, maar voor lijsttrekker GroenLinks voor de Provinciale Staten van Noord-Brabant Hagar Roijackers zijn het drukke tijden (“vraag maar aan mijn gezin”, aldus Hagar). De spotlight staat momenteel letterlijk op alle lijststrekkers. Waar gaan de 2,5 miljoen Brabanders voor kiezen? “Ik zie steeds meer partijen onze boodschap over het klimaat overnemen. Dat is mooi om te zien. En nu is het tijd om door te pakken.”

Voordat Hagar zich als lijsttrekker kandidaat stelde, was ze wel al langer politiek betrokken en lid van GroenLinks, maar altijd bezig met ander werk. Hagar was lange tijd werkzaam als projectleider, bedrijfsjournalist en freelance communicatieadviseur. Toen had ze al door hoe belangrijk de provincie is. “Ik schreef veel over water, energie en natuur en zat regelmatig bij vergaderingen van de Provinciale Staten, waar over deze onderwerpen gesproken werd.”

“Ik zie jou hier wel zitten”

Een opdrachtgever zei op een gegeven moment tegen Hagar: “Ik zie jou hier wel zitten”. Toen ging er bij haar een lichtje aan. “Ik was achter de schermen actief, maar deze opmerking bracht een wisseling van perspectief. De actieve politiek is misschien tóch iets voor mij.” Hagar stelde zich in 2010 kandidaat voor een opvolgplek, een plek die niet direct verkiesbaar is. “Ik had in mijn brief aangegeven dat ik graag een dergelijke plek wilde, wat toen plek vijf was, zodat ik in de luwte kon beginnen.”

In 2011 werden er drie leden gekozen, wat betekende dat Hagar niet verkozen was. “Wel kun je als fractievolger aan het werk: vergaderingen bijwonen die je interessant vindt of je pakt een inhoudelijk thema op. Ook heb ik speeches geschreven en advies gegeven over communicatiestrategieën.”

Toen in 2014 toenmalig fractievoorzitter Paul Smeulders wethouder van Helmond werd, ging het opeens hard. “Hij ging uit de Provinciale Staten. Kandidaat nummer vier op de lijst is een geweldige natuurboer, die destijds druk was met het opzetten van een opvang voor dementerende ouderen. Hij gaf het stokje daarom door.”

Gewoon “ja” zeggen

Hagar was dus aan de beurt. “Ik moest snel schakelen. Maar als je wordt gevraagd, moet je gewoon “ja” zeggen. Je bent er meer klaar voor dan je denkt. Ik moest wel mijn leven omgooien, want ik had net een vaste baan geaccepteerd. Gelukkig kon ik deze baan combineren met mijn parttime Statenwerk.”

Wat doet een Statenlid eigenlijk? “Drie dingen: je zet kaders voor het beleid, dus aan welke voorwaarden moet het beleid voldoen, in mijn geval vanuit GroenLinks. Ten tweede zijn we volksvertegenwoordigers, dus we horen wat er speelt en doen werkbezoeken. Tenslotte hebben we een controlerende taak. Wij controleren het dagelijkse bestuur om te kijken of ze het beleid goed uitvoeren. Dat is best een flinke kluif, want er worden veel mooie woorden gesproken, zoals het beschermen van de natuur, maar wordt het ook in de praktijk gebracht?”

Noord-Brabant heeft de jongste Statenleden van Nederland, aldus Hagar. Daarmee is het een uitzondering. “Er zitten vaak vijftigers, zestiger en zeventigers in de Staten, omdat het voor de meeste dertigers en veertigers lastig te combineren is met gezin en carrière. Je Statenwerk kost gemiddeld 18 tot 20 uur per week, maar als je je werk echt goed wilt doen, is het 24 uur per week. Dat haal ik makkelijk.”

Voor veel mensen zijn de verkiezingen van 20 maart niet de belangrijkste verkiezingen, alhoewel de Statenleden wel de Eerste Kamer kiezen. “Mensen in de stad zijn er vaak minder mee bezig, maar mensen die buiten de stad wonen, snappen veel meer waar de provincie overgaat. Die weten dat het over hun bus, landschap en schone lucht gaat. Die hebben daar in hun dagelijkse leven meer mee te maken.”

Milieuruimte weggegeven

De provincie is dichterbij dan je denkt, dat is de boodschap van Hagar. “En het is ook niet saai. Veel mensen zeggen dat ruimtelijke ordening ‘niet zo hun ding’ is, zeker als ze uit de stad komen. Maar als het over het windmolenpark gaat of over de toekomst van het openbaar vervoer, dan komt iedereen wel in beweging. Ruimtelijke ordening ben ik heel interessant gaan vinden. Wie geef je de ruimte? We hebben veel milieuruimte weggegeven aan belangen van grote bedrijven. Daarmee zeg je eigenlijk: deze ruimte mag je vervuilen. We hebben daarmee toegestaan dat onze leefomgeving is geschaad, met alle gevolgen voor ons drinkwater en onze longen. Ook hebben we kansen laten liggen voor een schonere economie, met ruimte voor pioniers die de leefomgeving al wél meenemen in hun ‘business case’.”

Wat zou Hagar nog graag willen? “Ik ben dankbaar voor de plek waar ik nu sta. Ik mag lijsttrekker zijn. Ik wil een goede lijsttrekker zijn en echt vlammen deze periode. Ik moet nu staan als een rots, in het belang van onze partij. Ik hoop op zeven of acht zetels, dat zou historisch zijn. Ik zou GroenLinks graag voor het eerst in het College van Gedeputeerden Staten willen krijgen van Noord-Brabant. De kiezer is aan zet. We zijn een veranderlijke provincie wat de politiek betreft, dus het kan nog alle kanten op.”