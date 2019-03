Koningin Máxima mist NL Doet na ingreep

Koningin Máxima moet vrijdag verstek laten gaan bij NL Doet. Ze heeft afgelopen week een kleine, geplande medische ingreep ondergaan, heeft de Rijksvoorlichtingsdienst vrijdag laten weten.

,,Omdat zij nog even rust moet houden, zal zij de koning dit jaar niet vergezellen bij zijn bijdrage aan NL Doet.” De koningin zal volgende week haar werkzaamheden weer oppakken.

Tussen de 300.000 en 350.000 mensen steken vrijdag en zaterdag de handen uit de mouwen tijdens de vijftiende editie van NLdoet. Verspreid over het land worden ruim 8000 activiteiten georganiseerd waar mensen vrijwillig helpen. Het Oranje Fonds organiseert de actie.

Tijdens zijn vrijwilligerswerk bij kinderboerderij De Veenweide in Soest, zei koning Willem-Alexander vrijdag dat Máxima in orde is. ,,Het gaat goed met haar. Echt goed, maar de dokter vond het beter dat ze even rust nam. U hoeft zich geen zorgen te maken.”

De koning stak de handen uit de mouwen in de Sprookjestuin van de kinderboerderij, die op initiatief van buurtbewoners wordt uitgebreid en vernieuwd. Zo komen er een waterput, zintuigenhoek, spiegelwand en heksenketel. Willem-Alexander sloeg onder meer palen rond de nieuwe paddenpoel en sjouwde daarna royaal met een kruiwagen zaagsel om tussen de moestuin paden aan te leggen.