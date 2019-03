Lagere straf voor paardenvleesfraude

Vleeshandelaar Willy Selten uit Oss moet twintig maanden de cel in, vanwege fraude met paardenvlees. In zijn vleesgroothandel mengde hij goedkoop paardenvlees met duur rundvlees en verkocht dat als puur rundvlees.

Tegen Selten was vier jaar cel geëist vanwege valsheid in geschrifte. Hij krijgt minder straf, omdat er minder feiten bewezen zijn verklaard en omdat het proces veel te lang duurde. Bij de rechtbank kreeg hij eerder nog 2,5 jaar cel.

Het gerechtshof in Den Bosch vond vrijdag dat Selten ‘vol opzet’ had bij het verhullen van de inhoud van het product dat hij verkocht. Selten verkocht met zijn zwendel 336.000 kilo paardenvlees als rundvlees. Selten heeft altijd betoogd dat er geen opzet was om te frauderen en dat het een fout in de administratie was.