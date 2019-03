Malieveld loopt langzaam vol met leraren

Duizenden actievoerende leraren staan op een modderig Malieveld in Den Haag. Ze staken en demonstreren tegen lage salarissen en hoge werkdruk op scholen. Volgens de Algemene Onderwijsbond (AOb) bleven vrijdag meer dan 2600 basisscholen dicht.

De demonstranten op het Malieveld dragen spandoeken met teksten als ,,Hèhè, even geen werkdruk vandaag”, ,,Slob, wie volgt mij op?”, ,,Snijden in onderwijs maakt blijvende wonden”, ,,Werkdruk maakt ons vak stuk”, ,,Ik ztaak, hij staakd, wij staaken” en ,,Ik heb er geen leerkracht meer voor”. Een juf uit Almelo demonstreert omdat ze meer investeringen in het onderwijs wil. ,,We kunnen geen individuele aandacht meer geven aan onze leerlingen. We komen hier omdat de werkdruk veel te hoog is. Wij en andere leraren staken voor het goede doel”, zegt ze.

Een pabostudente uit Amsterdam zegt dat ze de hoge werkdruk merkt. ,,Regelmatig worden klassen naar huis gestuurd omdat er geen vervangende leraren zijn. Vaak staan onbevoegde leraren voor de klas, stagiaires zoals ikzelf. Je wilt niet weten hoeveel werk achter een kind van 5 jaar zit.” Ze wil meer geld voor het basisonderwijs, ,,ook om salarissen gelijk te trekken met die van docenten op middelbare scholen. Het is heel raar dat daar verschil zit.”

Een lerares van een vmbo uit Den Bosch wil kleinere klassen. ,,Ik sta nu voor klassen van dertig kinderen. Ik heb bijna geen tijd voor eigen lessen. Wij maken 26 lesuren per week, dat is heel hoog in vergelijking met andere landen.”