Rutte: huidige brexitdeal is enige op tafel

Het huidige terugtrekkingsakkoord tussen de Europese Unie en Groot-Brittannië is de ,,enige deal op tafel”. Dat liet premier Mark Rutte weten na overleg met EU-president Donald Tusk op het Catshuis.

Het Britse parlement heeft de deal deze week verworpen. Wel stemde het Lagerhuis voor een uitstel van de brexit, die gepland staat voor 29 maart. De Europese regeringsleiders bespreken de kwestie eind volgende week op een top.

Rutte zei eerder alleen over uitstel van de Britse uittreding uit de EU te willen praten als de Britse regering duidelijk maakt wat ze wil. Tusk wil tijdens de komende top de leiders oproepen open te staan voor een lang uitstel.

Rutte zei in zijn wekelijkse persconferentie welwillend te staan tegenover uitstel, maar dan moeten de Britten wel duidelijk maken wat ze dan wel willen. Hij voelt niets voor uitstel zonder randvoorwaarden. Hij wees erop dat de brexitgesprekken met de Britten al enorm veel tijd in beslag hebben genomen, zonder resultaat. Steeds maar ,,in cirkeltjes blijven ronddraaien” heeft volgens Rutte geen zin. Hij sprak van ,,een leeggegeten citroen”. Op de vraag of de Britse premier Theresa May nog voldoende zekerheid kan bieden na haar verloren stemmingen haar parlement zei hij: ,,Ja, ook daar zul je naar moeten kijken natuurlijk.”