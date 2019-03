Wake op de Dam na aanslagen Nieuw-Zeeland

Op de Dam in Amsterdam is om 18.00 uur een wake voor de slachtoffers van de aanslagen in Nieuw-Zeeland. Initiatiefnemer Comité 21 Maart roept mensen op te komen uit solidariteit en medeleven met de mensen die omkwamen en gewond raakten bij de terroristische aanval in moskeeën in Christchurch.

,,Ook in Nederland creëren extreemrechtse partijen een klimaat waarin mensen makkelijker de stap zetten naar geweld jegens vreedzame medeburgers”, schrijft het comité in een verklaring die door meerdere organisaties wordt ondersteund. ,,Christchurch staat niet op zichzelf.”

Volgens de organisatie zullen diverse sprekers het woord nemen tijdens de wake. Comité 21 Maart is een landelijke antiracisme coalitie, waar meerdere maatschappelijke organisaties bij zijn aangesloten.