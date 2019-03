Wiebes sluit snelle verlaging energienota uit

De energierekening kan niet al dit jaar omlaag. Dat is een sympathiek voorstel, maar onuitvoerbaar, zegt minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

Het kabinet kondigde woensdag aan de flink hoger uitgevallen energienota volgend jaar te willen verlagen. De Tweede Kamer vroeg het kabinet in het ingelaste klimaatdebat van donderdagavond of dat niet eerder kon. Wiebes heeft die vraag daarop nog eens aan de Belastingdienst voorgelegd, maar die sluit dat uit.

GroenLinks-leider Jesse Klaver, die samen met onder meer regeringspartijen VVD en D66 om de snellere verlaging had gevraagd, nam daar geen genoegen mee. GroenLinks kreeg van energiebedrijven te horen dat de nota wel degelijk nog dit jaar omlaag kan. Wiebes wil daar nog weleens naar kijken, maar benadrukt dat hij ,,geen verwachtingen wil wekken”.

Klaver hoeft er ook niet op te rekenen dat hij na de Provinciale Statenverkiezingen van woensdag mag aanschuiven voor een ‘klimaatformatie’, zei premier Mark Rutte. Klaver wil daags na verkiezingsdag om de tafel om samen met de regeringscoalitie te onderhandelen over het klimaatbeleid van het kabinet. De coalitie is na de verkiezingen hoogstwaarschijnlijk aangewezen op de steun van een of meerdere oppositiepartijen, maar zo’n ware ‘tussenformatie’ gaat Rutte te ver. Wel ,,zullen we kijken wat er leeft bij GroenLinks, maar ook bij de PvdA” en anderen, beloofde de premier.

Rutte wilde nog niet zeggen hoe het kabinet de opbrengst van de nieuwe CO2-heffing gaat besteden. Dat moet volgens hem nog worden uitgewerkt, al liet het kabinet eerder al wel weten dat geld te willen gebruiken om de vergroening van de industrie aan te moedigen. De linkse oppositie drong erop aan een deel van de opbrengst aan burgers ten goede te laten komen.