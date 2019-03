Wilders veroordeelt aanslagen Nieuw-Zeeland

PVV-leider Geert Wilders heeft zijn afschuw uitgesproken over de aanslagen op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland, die veertig mensen het leven hebben gekost.

,,Onschuldige mensen die van het leven zijn beroofd, het is echt een verschrikkelijke terreur. Wat je ook doet, wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, geweld is altijd sterk te veroordelen. Dit gaat je door merg en been. Ook mijn medeleven naar al die mensen – de slachtoffers en hun familieleden”, zei Wilders in het tv-programma Goedemorgen Nederland (WNL), waar hij vrijdag gasthoofdredacteur en -presentator was.