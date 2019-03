Finkers krijgt vermeldingen in Dikke Van Dale

Herman Finkers krijgt meerdere vermeldingen in de Dikke Van Dale. Dat heeft hoofdredacteur Ton den Boon bekendgemaakt in het Radio 5-programma Volgspot.

De uitdrukking ‘Eén stoplicht springt op rood, een ander weer op groen, in Almelo is altijd wat te doen’, uit Finkers’ theaterprogramma ‘EHBO is mijn lust en mijn leven’ is al opgenomen in het woordenboek. Daarbij komen nu ‘Ik ben mij er eentje’ en ‘En weer verlaat een tevreden klant het pand’.

,,Die combinaties van woorden kwam je voordat Finkers ze gebruikte nooit ergens tegen”, aldus Den Boon. Een andere bekende uitspraak van Finkers die “zeker woordenboekwaardig is” en dus wordt toegevoegd, is het aforisme ‘kalm aan en rap een beetje’.

De Twent is niet de eerste cabaretier die een vermelding in de Van Dale krijgt. Den Boon voegde recent ook een aantal uitdrukkingen van onder anderen Paul van Vliet en Paul Haenen toe aan het grote woordenboek der Nederlandse taal.