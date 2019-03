‘Groei horecazaken leidt tot overkill’

In sommige binnensteden zitten tegenwoordig zoveel horecazaken, dat er sprake is van ‘overkill’. Dat betoogt voorzitter Robèr Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in een interview met het AD.

De overdaad aan nieuwe cafés, restaurants, lunchrooms, hotels en fastfoodzaken leidt volgens hem ,,niet tot sterkere, maar juist tot zwakkere steden”, omdat de totale omzet door meer ondernemers moet worden verdeeld. ,,Het is dan ook wachten op de volgende economische tegenwind om de gaten in de winkelstraat weer te zien ontstaan”, zegt Willemsen. ,,Ook in deze tijden van economische voorspoed” ziet hij ondernemers die worden weggeconcurreerd.

Op dit moment staan in heel Nederland 43.000 horecazaken geregistreerd, ruim 5000 meer dan tien jaar geleden, heeft KHN becijferd. In het centrum van Rotterdam is de grootste toename te zien. Volgens de KHN-voorzitter is er nog wel ruimte voor groei, maar moet er goed worden nagedacht over plekken waar dat kan.