TEFAF opent de deuren voor de 32ste keer

In Maastricht opent zaterdag de 32e internationale kunst- en antiekbeurs TEFAF voor publiek. De beurs telt 279 deelnemers, onder wie veertig nieuwkomers.

Het aanbod is als altijd groot en divers: van werk van Piet Mondriaan, Ernst Ludwig Kirchner en Charley Toorop tot een complete Griekse bronzen wapenuitrusting van een krijger uit circa de vierde eeuw voor Christus.

Alles wordt eerst streng gekeurd. De keuringscommissies zijn verdeeld in 28 categorieën met in totaal 180 deskundigen, nog afgezien van een onderzoeksteam. De leden van de keuringscommissies zijn verbonden aan 114 verschillende instellingen uit veertien landen over de hele wereld.

De beroemde beurs, die een week duurt, trok vorig jaar 68.000 bezoekers.

Afgelopen week werd al een topstuk verkocht, het schilderij ‘Femme Nue Couchée (Gabrielle)’ van Pierre-Auguste Renoir uit 1903. Het doek werd gekocht door een particuliere verzamelaar.

Op 6 maart overleed kunsthandelaar Evert Douwes, een van de oprichters van TEFAF. Hij was 90 jaar. Douwes was ook medeoprichter van kunstbeurs PAN Amsterdam.