Uitgaven provincies dalen, inkomsten ook

Provincies geven steeds minder geld uit, maar ze krijgen ook steeds minder geld binnen. De inkomsten dalen harder dan de lasten. Tussen 2016 en 2019 daalden de lasten met 11 procent en de baten met 16 procent, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Noord-Brabant en Gelderland verwachten dit jaar het meeste geld uit te geven, ongeveer 730 miljoen euro. Zuid-Holland volgt met 700 miljoen euro. Dit zijn echter ook de provincies met de meeste inwoners. Naar verhouding zijn het juist de kleinste provincies die het meest uitgeven. Zo besteedt Groningen meer dan 680 euro per inwoner, tegen 190 euro per Zuid-Hollander. Dat komt doordat de provincie niet verantwoordelijk is voor het openbaar vervoer in plaatsen als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

Elke provincie gaat ervan uit dit jaar meer geld uit te geven dan er binnenkomt, hoewel het gat in Zeeland met 1 miljoen euro erg klein is. In Friesland is het verschil het grootst, de provincie verwacht 97 miljoen euro meer uit te geven dan er binnenkomt

Provincies geven vooral geld uit aan regionale bereikbaarheid en regionaal vervoer. Met name in Groningen en Utrecht is dit een grote kostenpost.