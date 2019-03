Brussel vertraagt besluit over uitleg Italië

De Europese Commissie stelt een besluit over het openbaar maken van haar vertrouwelijke nota over de Italiaanse begroting met drie weken uit. Dat blijkt uit haar antwoord op het publicatieverzoek dat CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt en collega-parlementariërs in Brussel hebben ingediend.

De commissie zegt de officiële deadline van 28 maart voor een antwoord op de aanvraag niet te halen omdat ze langer nodig heeft voor intern overleg over ,,de interactie van uw verzoek met de gevestigde praktijk van verspreiding van technische documenten’’.

Omtzigt: ,,We vragen om één document, zodat we de commissie kunnen controleren op het handhaven van de regels. Dat kan niet als ze de berekeningen geheim houdt.” Hij wil dat premier Rutte zorgt dat de nota snel openbaar wordt.

Volgens minister Wopke Hoekstra blijkt uit de nota die de EU-ministers van Financiën onder geheimhouding hebben ontvangen, dat het ,,gerechtvaardigd’’ was geweest als de commissie Italië had aangepakt voor het overtreden van de EU-begrotingsregels. Brussel zag eind vorig jaar af van een strafprocedure nadat de regering haar conceptbegroting voor 2019 had veranderd.

Hoekstra vindt het ook vreemd dat de begroting positief is beoordeeld op basis van ramingen van Rome zelf. Ook is er geen zicht op verlaging van de staatsschuld. Eind vorige maand waarschuwde de commissie wel voor risico’s van het beleid, zoals het terugdraaien van de verhoging van de pensioenleeftijd.

,,Italië geeft miljarden uit om honderdduizenden mensen met 63 jaar met vroegpensioen te sturen”, aldus Omtzigt. ,,Wat gebeurt er als de Italianen hulp vragen van de andere EU-landen omdat ze in de problemen komen? Het is van belang dat hun begroting op orde is.”