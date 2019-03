Gevaar overstromingen Limburg lijkt geweken

Het gevaar voor overstromingen in Limburg lijkt geweken. Volgens Rijkswaterstaat (RWS) overstromen alleen nog uiterwaarden en laag gelegen gebieden rond Roermond door het hoge water. Wel is er zondag in Limburg nog sprake van verhoogde waakzaamheid.

De afvoer van de Maas bij Maastricht Sint Pieter bedroeg zaterdagmiddag 1600 kuub per seconde. Zo’n hoge waterstand komt volgens RWS gemiddeld eens in de drie jaar voor. De laatste keer dat de Maas zo hoog stond, was in 2012. De hoogwatergolf trekt nu stroomafwaarts door Limburg. Dat lijkt nergens voor grote problemen te zorgen.

In Vlodrop heeft het Waterschap Limburg nooddijken langs de Roer aangebracht. In het Limburgse Roerdal is er nog de nodige wateroverlast. Maar in Duitsland is het peil van de Roer alweer aan het zakken, aldus RWS.

De daling zet door omdat in Duitsland en België geen regen van betekenis meer is gevallen. Naar verwachting valt er vanaf maandag geen regen meer, aldus RWS.