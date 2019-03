Havenarbeiders Rotterdam leggen werk neer

Arbeiders in de haven van Rotterdam leggen vanaf zondagnacht het werk neer om hun eis voor de bevriezing van de AOW-leeftijd kracht bij te zetten. De acties beginnen om middernacht, omdat de nachtdienst bij uitstek een voorbeeld is van zwaar werk dat na je 66e niet meer te doen is, aldus vakbond FNV.

FNV-bestuurder Niek Stam verwacht dat ’s nachts vijfhonderd tot zevenhonderd leden het werk neerleggen, gevolgd door nog eens zevenhonderd havenarbeiders van de dagploeg. Dat komt volgens hem neer op zo’n 80 procent van alle medewerkers die normaal gesproken in touw zijn.

Bedrijven die worden getroffen, zijn onder meer actief in container- en bulkoverslag. Er wordt verwacht dat bijna alle terminals in Rotterdam 24 uur komen plat te liggen. Ook in de havens van Amsterdam en Zeeland vinden acties plaats.

Maandag geldt in veel sectoren als landelijke actiedag voor het pensioen. Zo zijn er acties in stads- en streekvervoer, de bouw, de metaal en de schoonmaak. Ook medewerkers van politie, douane, brandweer en ambulance gaan actievoeren. Door het hele land zijn actiebijeenkomsten en manifestaties.