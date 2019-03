Enkele honderden mensen staan zondagmiddag op de Dam in Amsterdam stil bij de aanslagen op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland. De manifestatie is een initiatief van onder meer het Overleg Joden, Christenen en Moslims, de Unie van Marokkaanse Moslimorganisaties Nederland, de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland en de Raad van Kerken in Nederland.

Onder anderen burgemeester Femke Halsema spreekt de deelnemers toe. Er wordt ook een minuut stilte gehouden.