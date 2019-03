Persoon naar ziekenhuis na brand Rijswijk

Een persoon is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht na een brand in een woning aan de Franklin D. Rooseveltlaan in Rijswijk. De persoon had te veel rook ingeademd. Dat meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Haaglanden. De brand is onder controle.

De brand brak iets voor 03.00 uur uit in de woonkamer van het huis. Naast de gewonde persoon waren er nog twee of drie mensen in de woning, en een aantal honden.

De andere mensen hoefden niet naar het ziekenhuis. Hoe het met de honden is, kon de woordvoerder nog niet zeggen. Eén van de honden is vermist.