Vader doodgestoken meisje dinsdag voorgeleid

De vader van het 8-jarig meisje dat vrijdag in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam door hem is doodgestoken, wordt dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die moet bepalen of de man langer blijft vastzitten. Dat zei een woordvoerder van de politie zondag.

De politie wil graag in contact komen met mensen en instanties die het gezin kennen of hebben gekend. Het is nog niet duidelijk wat de man en zijn dochtertje in het ziekenhuis deden. Het meisje was geen patiƫnt bij het ziekenhuis en dus ook niet opgenomen, liet de directie weten. De camerabeelden van vrijdag worden overgedragen aan de politie voor het onderzoek.

De 40-jarige man uit Hoogvliet had zichzelf vrijdag rond 21.30 uur zelf gemeld bij het ziekenhuis en vertelde waar zijn dochter in het gebouw lag. Agenten waren toen al een uitgebreid onderzoek begonnen, nadat Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond alarm had geslagen. Een woordvoerster van de Jeugdbescherming zei dat het gezin niet bekend was bij deze instantie, maar dat ze waren gealarmeerd door Veilig Thuis, een instelling die zich bezig houdt met huiselijk geweld.