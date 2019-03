Alle politiebureaus extra beveiligd

Alle politiebureaus in Nederland zijn extra beveiligd naar aanleiding van de schietpartij in Utrecht. De politie meldt dat in de publieksruimten van de bureaus bewapende politieagenten aanwezig zijn.

Alle politiemensen in de publieksruimten dragen zware vesten. Dat geldt ook voor de agenten die op strategische posities zijn ingezet.

Na de aanslag in een tram op het 24 Oktoberplein in Utrecht werden de mensen in Utrecht via een NL-Alert opgeroepen zoveel mogelijk binnen te blijven. Ook werd geadviseerd niet naar het Kanaleneiland en omgeving te komen.