Auto leidt politie naar verdachte

In de Renault Clio die maandag werd aantroffen aan de Tichelaarslaan in Utrecht vond de politie aanwijzingen die leidden naar de verdachte van de schietpartij in de tram. Dat meldde de politie maandag.

Gökmen T. kon daarop worden aangehouden in een pand aan de Oudenoord in Utrecht, een paar kilometer van het 24 Oktoberplein waar in een tram de aanslag gebeurde.

De politie meldde eerder ook een tweede verdachte te hebben aangehouden. Het blijkt te gaan om een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij.