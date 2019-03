Bioscopen en theaters Utrecht sluiten deur

Bioscopen en schouwburgen in Utrecht blijven maandagavond dicht wegens de dodelijke schietpartij eerder op de dag. Zo sluit bioscoopketen Pathé maandag zijn twee bioscopen in Utrecht. De voorstellingen die voor maandagavond in concertzaal TivoliVredenburg en de Stadsschouwburg Utrecht gepland stonden, zijn afgelast.

De theaters Rembrandt en Leidsche Rijn van Pathé vertonen na 17.00 uur geen films meer. Dit vanwege het dreigingsniveau en uit piëteit met de slachtoffers van de aanslag in de tram. Bij de aanslag op Kanaleneiland kwamen zeker drie mensen om het leven en vielen vijf gewonden.

In concertzaal TivoliVredenburg stond een optreden gepland, maar dat gaat niet door. Ook de Stadsschouwburg heeft in samenspraak met de politie besloten tot het afgelasten van de voorstelling van cabaretier Martijn Koning, stelt het theater in een verklaring op de website.

Of de bioscoop Kinepolis de deuren sluit, is nog niet duidelijk. Het Louis Hartlooper Complex, dat vooral arthousefilms vertoont, laat weten dat de filmvertoningen maandagavond gewoon doorgaan.