Vervoersmaatschappij Keolis start per direct de dienstregeling van de bussen weer op in de provincie Utrecht. Van de autoriteiten is er toestemming om dat te doen, meldt Keolis.

Het bedrijf waarschuwt wel dat het busvervoer in de hele provincie nog onregelmatig is. ,,We adviseren u alternatief vervoer te regelen. We verwachten vanaf morgen weer een normale dienstregeling te rijden.”